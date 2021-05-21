Ateşkesin ardından Gazze’de binler sokaklara döküldü… Hamas: Elimiz tetikte

İsrail ve Filistin arasında ateşkes anlaşması bugün yürürlüğe girdi. Ancak Hamas “elinin tetikte” olduğu uyarısında bulunarak İsrail’in Kudüs’e saldırıları durdurmasını ve Gazze Şeridi’ndeki zararları karşılamasını talep etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in hava saldırıları sonucu harap olan Gazze’ye yardım sözü verdi. Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarında 232 Filistinli hayatını kaybederken, çatışmalarda İsrail’e atılan roketler nedeniyle 12 kişi öldü.

‘DİRENİŞİN ZAFERİ’

Toplam 11 gün süren çatışmalarda İsrail’in bombardımanından korunmak için evlerine sığınan Filistinliler ateşkesin ardından Gazze sokaklarına akın etti. Camilerin hoparlörlerinden, “Direnişin zaferi İsrail işgaline galip geldi” sesleri duyuldu.

Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah mahallesinde Gazze’deki kutlamalara benzer bir şekilde arabalar Filistin bayrağıyla geçip korna çaldılar. TSİ 05.30’da yürürlüğe giren ateşkes öncesinde Filistinlerin roket ateşi devam ederken İsrail en az bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

GAZZE’DE 232 KAYIP

İki taraf da karşı tarafın ateşkesi ihlali durumunda misilleme yapmaya hazır olduklarını belirtti. Mısır, ateşkesi gözlemlemesi için iki temsilci göndereceğini açıkladı. Çatışmalar, 10 Mayıs’ta Kudüs’teki bazı Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmasının ardından başlamıştı.

Gazze’de sağlık yetkilileri 65’i çocuk 232 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık yetkilileri hava saldırılarında 1900’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

HAMAS: BÜYÜTEREK SÜRDÜRÜRÜZ

Gazze’nin yönetimine sahip Hamas çatışmaları ekonomik ve askeri yönden daha güçlü olan rakibine karşı başarılı bir direniş şeklinde yorumladı. Hamas’ın üst düzey siyasi yetkililerinden Ezzat El-Reshiq, “Çatışmaların bugün sona erdiği doğru ancak Netanyahu ve tüm dünya ellerimizin hala tetikte olduğunu ve bu direnişi büyüterek sürdürebileceğimizi bilmeliler” dedi.

75 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle şimdiye kadar en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi. Ofis, yerinden edilen 47 bin Filistinlinin Gazze’deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait 58 okula sığındığı belirtmiş, 28 bin 700 kişinin ise bölgedeki diğer Filistinlilerin evlerinde kaldığı açıkladı.