Avcılardan kaçan geyik sürüsü göle düşüp öldü

Polonya’nın kuzeybatısındaki Scinne kasabası yakınlarındaki bir geyik sürüsü kaçak avcıların kurbanı oldu. Geyikleri boynuzları için avlamak isteyen kişiler, hayvanların dikkatini dağıtmak amacıyla fişek ateşledi. Fişeklerin yol açtığı yüksek sesten korkan geyik sürüsü bulundukları ormandan çıkarak yakındaki buz tutmuş Insko Gölü'ne kaçtı.

GEYİKLER DONMUŞ GÖLE DÜŞTÜ

Gölün üzerindeki buz tabakası korku içinde kaçan hayvanların ağırlığına dayanamayarak kırılınca, geyik sürüsü göle düştü. Dondurucu soğukta hayvanların çırpınışı gören görgü tanıkları hemen görevlilere haber verirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri geyikleri kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Ekipler, birbirlerinden farklı uzaklıklarda 3 grup halinde göle düşen geyikleri ilk olarak kıyıya yakın olan gruptakileri tek tek kıyıya çıkardı. Kıyıya 120 metre uzaklıkta bulunan ikinci gruba buzları kırarak ulaşan ekipler, bu gruptaki geyikleri de kurtarmasının ardından son gruptaki geyiklere yöneldi.

13 GEYİK ÖLDÜ

Ekipler, kıyıdan 250 metre uzaklıktaki son gruptaki geyikleri de kıyıya çıkarırken, 5 geyiğin donarak, 8 geyiğin ise boğularak öldüğünü tespit etti. Ekipler, 15 geyiği sağ kurtardı.

Szczecin Glowacz Avcılık Kulübü tarafından yapılan açıklamada, geyiklerin kaçak avcılar tarafından korkutuldukları için göle koştuklarını, bu üzücü olaya sebep olan kişileri tespit ettiklerini, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. (İHA)

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