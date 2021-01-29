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Avrupa Birliği, AstraZeneca ile sözleşmesini ‘karartılmış’ şekilde yayınladı

Avrupa Birliği (AB), ilaç firması AstraZeneca ile arasındaki ön alım anlaşmasını maliyet ve teslimat tarihi gibi kısımları ‘karartılmış’ şekilde yayınlarken, anlaşmada firmanın tedarikte "elinden gelen çabayı" göstereceği ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:30, 29/01/2021
Haberler Dünya
Avrupa Birliği, AstraZeneca ile sözleşmesini ‘karartılmış’ şekilde yayınladı

Avrupa Birliği (AB), İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca’nın Avrupa ülkelerine önceden planlanandan daha az corona virüsü aşısı teslim edeceğine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti.

Avrupa ülkelerine aşı tedarikinde yaşanan gecikme ve kısıtlamaların ciddi bir sorun haline gelmesi üzerine AB’ye aşı tedariki süreci çıkmaza girerken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AstraZeneca ile imzalanan sözleşmeyi yayınlayıp kamuoyuna duyuracağını açıklamıştı.

Leyen'in şeffaflık adına kamuoyuna duyurmak istediklerini belirttiği sözleşme yayınlandı. Fakat AB, 27 Ağustos tarihli sözleşmeyi, maliyet, üretim miktarları ve garantili teslimat tarihleri gibi kısımları “karartılmış” şekilde yayınladı.

Karartmanın, hassas bilgileri korumak için yapıldığı bildirilirken, sözleşmede AstraZeneca’nın, AB’ye vereceği 300 milyon aşıya ek olarak 100 milyon doz daha sağlamak için “elinden gelen çabayı” göstereceğine yönelik ifadeleri de dikkat çekti.

Toplam 15 farklı yerde “elinden gelen çaba” ifadesi bulunan sözleşmede, AstraZeneca'nın aşı üretimini AB ile birlikte İngiltere'deki tesislerinde yapacağı ve AB’nin aşı çalışmaları için firmaya 336 milyon euro ön ödeme yapacağı da bilgisi de yer alıyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün AstraZeneca aşısının yetkilendirilmesine ilişkin görüşünü verecek. (İHA)

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