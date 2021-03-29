Avrupa Birliği yetkilileri Erdoğan’la görüşmeye geliyor

Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği haberde AB liderlerinin gelecek hafta Türkiye’ye geleceği belirtildi.

AB sözcüsü tarafından yapılan açıklamada AB Konseyi ve Komisyonu başkanlarının 6 Nisan’da Türkiye’ye geleceği vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekleri kaydedildi. Charles Michel ile Ursula von der Leyen’in Türkiye ziyareti ile ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

Yapılan açıklamada başka bir detay verilmezken, Reuters haber ajansı bu adımın AB-Türkiye hattında ilişkilerin geliştirilmesi için atıldığını vurguladı.

EN SON GEÇEN YIL GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam bir yıl önce Michel ve von der Leyen ile bir araya gelmişti. Geçen yıl Mart ayında bir araya gelen liderler Ankara’da görüşmüştü.

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