Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Avrupa Birliği yetkilileri Erdoğan’la görüşmeye geliyor

Avrupa Birliği (AB) sözcüsü AB Konseyi ve Komisyonu başkanlarının 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:43, 29/03/2021
HaberlerDünya
Avrupa Birliği yetkilileri Erdoğan’la görüşmeye geliyor

Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği haberde AB liderlerinin gelecek hafta Türkiye’ye geleceği belirtildi.

AB sözcüsü tarafından yapılan açıklamada AB Konseyi ve Komisyonu başkanlarının 6 Nisan’da Türkiye’ye geleceği vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekleri kaydedildi. Charles Michel ile Ursula von der Leyen’in Türkiye ziyareti ile ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

Yapılan açıklamada başka bir detay verilmezken, Reuters haber ajansı bu adımın AB-Türkiye hattında ilişkilerin geliştirilmesi için atıldığını vurguladı.

EN SON GEÇEN YIL GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam bir yıl önce Michel ve von der Leyen ile bir araya gelmişti. Geçen yıl Mart ayında bir araya gelen liderler Ankara’da görüşmüştü.

İlginizi ÇekebilirKritik zirve öncesi Merkel'den Türkiye açıklamasıKritik zirve öncesi Merkel'den Türkiye açıklamasıİlginizi ÇekebilirBiden, Cumhurbaşkan Erdoğan ile Putin'e davet göndermişti: Buz gibi yanıt geldiBiden, Cumhurbaşkan Erdoğan ile Putin'e davet göndermişti: Buz gibi yanıt geldiİlginizi ÇekebilirReuters'tan kapsamlı Erdoğan analizi: Biden'a zorluk çıkaracakReuters'tan kapsamlı Erdoğan analizi: Biden'a zorluk çıkaracakİlginizi ÇekebilirAB'den Türkiye'ye yaptırım raporuAB'den Türkiye'ye yaptırım raporu
ABD Almanya Avrupa Avrupa Birliği Çin Cuma Cumhurbaşkanı Haber İngiltere Putin Recep Tayyip Erdoğan son dakika Türkiye
Yayınlanma Tarihi:15:21,