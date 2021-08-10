Avrupa Birliği’nde Afganistan çatlağı

Türkiye'de gündemden düşmeyen Afgan mülteci krizi Avrupa Birliği'nde çok büyük bir çatlak yarattı. 6 üye ülke AB yetkililerine bir mektup göndererek, "Afganları motive ediyorsunuz" açıklamasını yaptı.

SOZCU.COM.TR

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Batılı güçlerin Afganistan’dan ayrılıp Taliban’ın bölgede güç kazanmasıyla birlikte artan Afgan mülteci sayısı Avrupa Birliği içerisinde çatlak yarattı.

ABD ve batılı güçlerin işgali sonrasında etkisini yitiren Taliban, bölgedeki askerlerin ayrılması sonrasında bölgede etkisini artırmaya devam ediyor. Son haftalarda çatışmaların ve şiddetin arttığı ülkede Taliban’dan kaçmak isteyen çok sayıda Afgan, Belarus üzerinden batıya gitmeye başladı.

Çok sayıda Afgan göçmen batıya doğru ilerlerken, Reuters haber ajansı bu konunun Avrupa Birliği içerisinde bir kriz yarattığını ortaya çıkardı. Reuters’ın ele geçirdiği mektupta, Avusturya, Danimarka, Belçika, Hollanda, Yunanistan ve Almanya resmi olarak başvuruda bulundu. Mektupta, “Afgan mültecilerin geri gönderilmesinin askıya alınması yanlış mesaj veriyor ve çok daha fazla Afgan vatandaşının ülkeden ayrılarak AB’ye doğru yola çıkmasını motive edebilir” ifadesi yer aldı.

5 Ağustos’ta gönderilen ve halen yanıtlanmayan mektupta, “Bu sebeple sizden ve Komisyon’daki ekibinizden Afgan hükümetiyle görüşmenizi ve gelecek aylarda bu iadelerin nasıl gerçekleştirilebileceğini detaylıca görüşmenizi istiyoruz” denildi. Reuters haber ajansı özellikle Belarus’tan çok sayıda mültecinin AB’ye giriş yaptığını aktarırken, Polonya ve Letonya’da da çok sayıda mülteci bulunduğunu aktardı.

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