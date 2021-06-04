Avrupa Birliği’nden Belarus’a uçuş yasağı

Belarus'ta Ryanair uçağının zorunlu iniş yapması ve muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olayla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa Birliği (AB), Belarus’a ait havayolu şirketlerinin AB hava sahası üzerinde uçuşunu yasaklama kararı aldı. AB diplomatlarının verdiği bilgiye göre yasak uyarınca söz konusu uçakların AB ülkelerindeki havalimanlarına inişine de izin verilmeyecek.

MUHALİF LİDERDEN ORTAK HAREKET ÇAĞRISI



Öte yandan Belarus’ta muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya da çarpıcı açıklamalarda bulundu. G7 zirvesi öncesi Varşova’da açıklamalarda bulunan Tsikhanouskaya, Avrupa Birliği, ABD, Birleşik Krallık ve Ukrayna’ya ortak hareket etme ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’ya daha fazla baskı uygulama çağrısı yaptı.

Tsikhanouskaya, “ABD, AB, Ukrayna ve Birleşik Krallık beraber hareket ettiğinde baskı daha güçlü olur. Bu şekilde sesleri daha yüksek duyulacak” dedi.