Avrupa Birliği’nden Rusya’ya yaptırım sinyali

Almanya'daki tedavisinin ardından 17 Ocak'ta Rusya'ya döndükten sonra tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, geçmişte ertelenen hapis cezasının onanması ile mahkeme tarafından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere birçok ülke ve uluslararası kuruluş Rusya'ya Navalny'nin derhal serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell yaptığı açıklamada, 22 Şubat'ta yapılacak olan AB Dışişleri Bakanları Toplantısında insan hakları ihlalleriyle ilgili yeni yaptırım rejimine uygun olarak Rusya’ya yönelik yaptırımların genişletilebileceğini belirtti.

“KARAR VERMEK ÜYE DEVLETLERİNDE ELİNDE”

Borrell, geçtiğimiz sene Aralık ayında AB Konseyi’nin, AB’nin dünya çapında insan hakları ihlallerine karışan kişilere, kuruluşlara ve organlara yaptırımlar uygulamasına izin verecek küresel bir insan hakları yaptırım rejimi benimsediğini hatırlatarak, “Bu konuları AB Dışişleri Bakanları ile tartışacağız. Her zaman olduğu gibi, sonraki adımlara karar vermek üye devletlerin elinde olacak ve evet, bunlar yaptırımları da içerebilir” dedi.

Öte yandan Borrell, 5 Şubat’ta Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Şu anda tek bir AB üyesi ülkenin bile böyle bir talebi yok. Ancak konuya ilişkin Dışişleri Bakanlar Konseyi’nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki ilişkilerin ele alınacağı Mart ayındaki toplantıda konu ele alınacak” demişti. (İHA)

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