Avrupa Birliği’ne 50 milyon Rus aşısı yolda

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) henüz onaylamadığı ve kullanımı konusunda uyarılarda bulunduğu Rus aşısı, hala hazırda Slovakya ve Macaristan'da kullanılıyor. Aşıdan AB üyesi ülkelerde Sputnik V üretmek için Rusya Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da birçok firma ile anlaşmalar imzaladı.

Rus aşısının üreticisi RDIF'in şefi Kiril Dmitrijew, bu yılın ortasından itibaren AB'de 50 milyondan fazla insanın kendi aşılarıyla aşılacağına inandığını söyledi. Ancak Dmitrijew, ne kadar aşı sipariş edildiği ve üretim anlaşmalarının yapıldığı firmaların isimlerini vermekten kaçındı.

Sputnik V de, AstraZeneca’nın geliştirdiği gibi etkisini yitirmiş virüslerin vücuda enjekte edilmesi ve buna karşı bağışıklık sistemi geliştirilmesi prensibine dayanıyor. Son The Lancet isimli tıp dergisinde yayınlanan makalede, Rus aşısının 20 bin gönüllü üzerinde denendiği ve etkinliğinin 91,6 oranında tespit edildiği duyuruldu. Bunun AstraZeneca'dan daha iyi sonuç olduğunun altı çizildi.