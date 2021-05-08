Avrupa corona virüsünü bahane edip mültecilere zulmü artırdı… 2 bin insan göç yolunda can verdi

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, AB üye devletlerinin Covid-19 salgını sırasında Avrupa’ya en az 40 bin sığınmacının geçişini engellemek için yasa dışı operasyonlar düzenlediğini ve bu yöntemler nedeniyle yaklaşık 2 bin mültecinin direkt veya dolaylı olarak öldüğünü yazdı.

Sivil toplum ve mülteci insan hakları kuruluşları tarafından derlenen spesifik olay verileriyle birlikte Birleşmiş Milletler (BM) kurumları tarafından yayınlanan raporlara dayanarak yapılan analiz sonucunda, Covid-19 salgını sonrasında mülteci geçişlerinin engellenmesi düzenli hale geldi ve yöntemlerin vahşeti arttı. Mültecilere yönelik bu acımasız yöntemlerin ise çoğunlukla AB sınır ajansı Frontex tarafından uygulandığı belirtiliyor.

FRONTEX SORUŞTURMA ALTINDA

Frontex tarafından desteklenen Avrupa ülkeleri, yıllarca gözaltı veya nakliye sırasında saldırıdan vahşete kadar çeşitli yasa dışı yöntemleri kullanarak binlerce mülteciyi sınırlardan sistematik olarak geri püskürttü. Bulgular, AB’nin sahtekarlıkla mücadele izleme örgütü OLAF’ın, mültecilerin AB kıyılarına ulaşmasını engellemeye yönelik taciz, suistimal ve yasa dışı operasyonlar iddiaları üzerine Frontex hakkında soruşturma başlatmasıyla ortaya çıktı.

PARA ÖDEYEREK PÜSKÜRTTÜLER



Uluslararası Göç Örgütü’nün verilerine göre, Ocak 2020’den bu yana; İtalya, Malta, Yunanistan, Hırvatistan ve İspanya katı göç politikalarını hızlandırdı. Covid-19 salgınını durdurmak için sınırların kısmen veya tamamen kapatılmasından bu yana bu ülkeler, AB üyesi olmayan ülkelere para ödedi ve denizde tehlikede olan tekneleri durdurmak ve mültecileri gözaltı merkezlerine geri püskürtmek için özel gemiler görevlendirdi. İnsanların dövüldüğüne, soyulduğuna, elbiselerinin alınarak sınırlarda çıplak bırakıldığına veya denizde bırakıldığına dair defalarca rapor alındı.

ŞİDDET GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Sınır Şiddeti İzleme Ağı (BVMN) kuruluşunun raporuna göre Yunanistan, Ocak 2020’den bu yana kıyılarından 6 bin 230 mülteciyi geri püskürttü. Rapor, geri püskürtmelerin yüzde 89’unda BVMN’nin orantısız ve aşırı güç kullanımını gözlemlediğini belirtti. Bu endişe verici sayının, güç kullanımının taciz edici ve dolayısıyla yasa dışı bir şekilde normallik haline geldiğini gösterdiği ifade edildi. Raporda “2020’de belgelenen son derece acımasız şiddet örnekleri arasında uzun süreli aşırı dayak, suda tutulma, kadınların ve çocukların fiziksel olarak istismar edilmesi, yaralamak için metal çubukların kullanılması yer alıyor” denildi.

YUNANİSTAN’A DAVA AÇILDI

Mültecilerin ifadelerinde, gözle görülür bir morarmayı önlemek için dövülmeden önce başlarına kask takıldığı ve hücre parmaklıklarına ellerinin nasıl bağlandığı anlatıldı. Nisan ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) aleyhine açılan bir davada Yunanistan, dövüldükten sonra denizde botlarda düzinelerce mülteciyi terk etmekle suçlandı. Davada, Yunan devriye botlarının göçmenleri Türk sularına geri ittiği ve onları yiyecek, su, can yeleği veya yardım çağrısında bulunabilecekleri bir araç olmadan denizde terk ettiği iddia edildi.

İlginizi Çekebilir Yunan unsurları tarafından geri itilen 137 düzensiz göçmen kurtarıldı