Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısına yeşil ışık yaktı

Avrupa İlaç Ajansı, Oxford – AstraZeneca aşısının “güvenli ve etkili” olduğunu ve aşının faydalarının risklerden daha ağır bastığını söyledi. Ajans, kan pıhtısı raporlarının ardından çok sayıda AB ülkesinin dağıtımını askıya almasının ardından aşıyı incelemişti.

Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada “Soruşturma ve inceleme devam ederken aşının faydalarının kanıtlandığı bir gerçek. Yan etki yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı çok fazla değil. Aşının faydaları risklerinden çok daha fazla” ifadesini kullanmıştı. Kurum ayrıca “Aşının kanda pıhtılaşmaya neden olduğuna dair bir sonuç yok” demişti.

DSÖ, AŞININ KULLANILMASINI TAVSİYE ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün yapılan açıklamada, “Şu anda Dünya Sağlık Örgütü, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını düşünüyor ve aşıların kullanımının devam etmesini tavsiye ediyor” demişti.

20’DEN FAZLA ÜLKE AŞININ KULLANIMINI ASKIYA ALDI

Geçtiğimiz günlerde aralarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç'in de bulunduğu 20'den fazla ülke kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle tedbir amaçlı AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

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