Avrupa İlaç Ajansı: Kan pıhtılaşması ile aşı arasında muhtemel bağlantı bulundu

EMA Genel Direktörü Emer Cooke düzenlediği basın toplantısında, Johnson & Johnson tarafından üretilen ve kan pıhtılaşması vakalarıyla ilgisi olduğundan şüphelenilen Covid-19 aşısıyla ilgili EMA'nın görüşünü bildirdi. Cooke, Johnson & Johnson aşısının faydasının riskinden daha fazla olduğunu açıkladı.

KAN PIHTILAŞMASI İLE AŞI ARASINDA MUHTEMEL BAĞLANTI BULUNDU

Kan pıhtılaşmasının çok nadir görülen bir yan etki olduğunu ifade eden Cooke, aşının ABD’de 7 milyon kişiden 8'inde nadir kan pıhtılaşması oluşturduğunu belirtti. Cooke, aşı ile kan pıhtılaşması vakaları arasında muhtemel bağlantı bulduklarını belirterek, kan pıhtılaşmanın çok nadir görülen bir yan etki olduğunu vurguladı. Cooke, aşının kullanılıp kullanmayacağına ulusal makamların karar vereceğini ve pıhtılaşma vakalarının Avrupa’da görülmediğini açıkladı.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDECEK

Aşıların Covid-19 ile mücadelede kilit rol oynadığını söyleyen Cooke, bazen denemelerde yan etkileri tespit etmenin mümkün olmadığını açıkladı. Araştırmaların devam edeceğini kaydeden Cooke, “Verileri daha derinlemesine incelemek için Johnson & Johnson üzerinde çalışmalar yapacağız” dedi.

Doktorların ve hastaların belirtilerden haberdar olmalarını çok önemli olduğunu belirten Cooke, “Bir uzmanın erken müdahalesi sonucu değiştirebilir” ifadelerini kullandı.

ABD KULLANIMININ DURDURULMASINI TAVSİYE ETMİŞTİ

ABD federal sağlık kurumları tarafından yapılan açıklamalarda, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Coivd-19 aşısını kullanan 6 kişide kan pıhtılaşması tespit edilmesinin ardından aşının kullanımının durdurulması yönünde tavsiyede bulunulmuştu. Açıklamanın ardından J&J yetkilileri, aşının Avrupa piyasasına sürülmesinin geciktirdiğini ifade etmişti.

İsveç ve Danimarka'da, Johnson & Johnson aşısı kullananlarda, AstraZeneca aşısı ile benzer “kan pıhtılaşması” raporları nedeniyle, aşının kullanımını askıya almıştı.

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