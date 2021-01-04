Avrupa İlaç Ajansı, Moderna’nın aşısı için, erken toplanma kararı aldı

Merkezi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Avrupa İlaç Ajansı’nın Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının kullanımına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 27 Aralık 2020’de aşılamalar başlamıştı.

EMA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Ajansın Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı hakkında çarşamba günü düzenlenmesi planlanan toplantının bugün gerçekleştirileceği ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda kararın akşam saatlerinde açıklanabileceği belirtildi.

Yetkililer, bu akşam aşı hakkında bir karara varılamaması durumunda toplantının daha önceden planladığı gibi çarşamba günü yeniden yapılacağını ifade ettiler.

İKİNCİ ONAYLANAN AŞI OLACAK

EMA'nın Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını onaylaması durumunda bu AB tarafından BioNTech ve Pfizer'in ardından onaylanan ikinci Covid-19 aşısı olacak.

Pfizer-BioNTech, geliştirdikleri aşının onaylanması için 6 Ekim'de EMA'ya müracaat etmişti. EMA, 21 Aralık'ta Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen BNT162b2 isimli Covid-19 aşısının 16 yaşından büyük kişilerde kullanılmasına onay vermişti.

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