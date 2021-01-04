Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Avrupa İlaç Ajansı, Moderna’nın aşısı için, erken toplanma kararı aldı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna tarafından geliştirilen corona virüsü (Covid-19) aşısını görüşmek üzere çarşamba günü düzenlenmesi planlanan toplantıyı bugüne aldı.

Güncellenme: 18:38, 04/01/2021
Haberler Dünya
Avrupa İlaç Ajansı, Moderna’nın aşısı için, erken toplanma kararı aldı

Merkezi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Avrupa İlaç Ajansı’nın Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının kullanımına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 27 Aralık 2020’de aşılamalar başlamıştı.

EMA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Ajansın Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı hakkında çarşamba günü düzenlenmesi planlanan toplantının bugün gerçekleştirileceği ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda kararın akşam saatlerinde açıklanabileceği belirtildi.

Yetkililer, bu akşam aşı hakkında bir karara varılamaması durumunda toplantının daha önceden planladığı gibi çarşamba günü yeniden yapılacağını ifade ettiler.

İKİNCİ ONAYLANAN AŞI OLACAK

EMA'nın Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını onaylaması durumunda bu AB tarafından BioNTech ve Pfizer'in ardından onaylanan ikinci Covid-19 aşısı olacak.

Pfizer-BioNTech, geliştirdikleri aşının onaylanması için 6 Ekim'de EMA'ya müracaat etmişti. EMA, 21 Aralık'ta Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen BNT162b2 isimli Covid-19 aşısının 16 yaşından büyük kişilerde kullanılmasına onay vermişti.

İlginizi ÇekebilirModerna'nın aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyorModerna'nın aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor İlginizi ÇekebilirKanada'dan Moderna'nın corona aşısına onayKanada'dan Moderna'nın corona aşısına onay
ABD Avrupa Avrupa Birliği Çarşamba Corona Hollanda Kanada