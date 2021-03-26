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Avrupa İlaç Ajansı’ndan iki aşı tesisine daha onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), corona virüsüne karşı geliştirilen aşıların üretimi için Almanya ve Hollanda’da bulunan iki tesise onay verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:05, 26/03/2021
HaberlerDünya
Avrupa İlaç Ajansı’ndan iki aşı tesisine daha onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), corona virüsü ile mücadelede geliştirilen aşıların üretimi için 2 tesise daha yeşil ışık yaktı. EMA tarafından yapılan açıklamada, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in Almanya’nın Marburg kentinde kurduğu tesise ve Hollanda’da AstraZeneca’nın taşeron şirketlerinden Halix tarafından işletilen fabrikanın onay aldığı kaydedildi.

AstraZeneca, taşeron şirketlerinden Halix tarafından Hollanda'da işletilen fabrikya izin verilmesi için Çarşamba günü EMA'ya başvuruda bulunmuştu.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Şubat ayında Almanya'nın Marburg kentinde yeni bir tesis kurmuş ve tesiste üretilen ilk aşıların Nisan ayı başlarında dağıtılmasını beklediğini açıklamıştı.

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