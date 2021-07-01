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Avrupa İlaç Dairesi: BioNTech/Pfizer Delta varyantına karşı koruyor

Avrupa Birliği'nin ilaç denetleme kurumu EMA, bugün yaptığı açıklamada mRNA teknolojisi kullanılan aşıların Delta varyantına karşı koruma sağladığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:06, 01/07/2021
HaberlerDünya
Avrupa İlaç Dairesi: BioNTech/Pfizer Delta varyantına karşı koruyor

İlk olarak Hindistan’da görülen ve kısa bir süre içerisinde 90’dan fazla ülkede korku yaratan Delta varyantı ile ilgili bir açıklama Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) geldi.

EMA Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, “Son aylarda birçok farklı varyant karşımıza çıktı ve bunların artmasını da bekliyoruz. Avrupa Birliği’nde kullanımına onay verilen aşılar bütün corona virüsü mutasyonlarına karşı koruma sağlıyor. Buna Delta virüsü de dahil” dedi.

Buna karşılık ilaç şirketlerinin aşıların performansları ve hastalığın seyrini yakın bir şekilde izlemeleri gerektiğini dile getiren Cavaleri, AB içerisinde kullanımına onay verilen dört aşı olduğunu söyledi. AB içerisinde şu an Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford Üniversitesi, Moderna ve Johnson & Johnson’ın geliştirdiği corona virüsü aşıları kullanılıyor.

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Yayınlanma Tarihi:17:03,