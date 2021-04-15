Avrupa medyası: Saray’daki tablo manzarası sahte

Altın varaklı koltuk ve üçlü kanepe tartışmasının ardından AB liderlerinin Türkiye ziyareti sonrasında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İsviçre’nin çok okunan gazetelerinden Blick, görüşme sırasında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in arkasında asılı duran tabloyu gündeme getirdi. Blick, asker ve ressam Yüzbaşı Nuri (1871- 1911) tarafından 1906 yılında yapılan, İsviçre'nin Matterhorn Dağı'nı tasvir eden tablonun, gerçekten olay yerinde yapılmadığını Matterhorn Dağı'nın manzarasının aynı olmadığını öne sürdü.



TABLO GERÇEK, MANZARA SAHTE

İsviçre'nin çok satan gazetesi Blick, “O tablonun sırrını çözdük. Erdoğan'ın tablosu sahte Matterhorn” diye yazdı.

Gazete, tablonun sahte olmadığını, “Manzaranın sahte” olduğunu vurguladı ve aynı perspektiften çekilmiş bir fotoğraf da kullanarak, orijinal fotoğraf ile 1906 tarihli tablonun çok farklı olduğunu belirtti.

Buna gerekçe olarak da, Yüzbaşı Nuri'nin, hayal gücünü çalıştırarak böyle bir çizim yaptığını, yani eklemelerde bulunduğunu ya da başka bir resme bakarak oradan esinlendiğini öne sürdü.

TÜRKİYE, AÇIK ARTIRMAYLA SATIN ALMIŞTI

Blick, Yüzbaşı Nuri'nin bu tablosunun Türkiye tarafından, 2011 yılında 10 bin Frank verilerek İsviçre'den açık artırmayla satın alındığını ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hemen her davette farklı yerlerde sergilendiğini yazdı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in kafasının üzerinde duran tablo, Atatürk fotoğrafının karşıdan bakışa göre solunda yer alıyor.

SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİYOR

Aynı tablo, Libya geçici hükümet başkanı Sarraç'ın ziyareti sırasında Atatürk'ün sağında yer alıyor.

Tablo, Bosna heyetinin ziyaretinde de vardı ve Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Çavuşloğlu'nun Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabulünde de, bu kez kabul salonundaydı.

MATTERHORN DAĞI NEREDE?

Dağcılar tarafından tırmanış için çok sevilen, sık sık kartpostallara konu olan Matterhorn Dağı, İsviçre'nin Valais kantonunda yer alıyor.

Tam yeri, Valais Kantonu ile İtalya'nın Piyemonte ve Aosta Vadisi bölgelerinde, Pennine Alpleri'nin ise doğusunda.

Matterhorn (Almanca), Cervino (İtalyanca), Cervin (Fransızca), coğrafyada İsviçre Alpleri’nde bulunan bir dağ olarak konumlandırılıyor. Dağın yüksekliği 4.478 metre.

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