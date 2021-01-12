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Avrupa Parlamentosu’ndan Valneva’yla aşı müzakeresi

Avrupa Birliği Covid-19 Aşı Tedariki Müzakerecisi Sandra Gallina, Avrupa Komisyonu'nun Fransız Valneva laboratuvarı ile aşının ön siparişi için ön görüşmelerin bu hafta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:53, 12/01/2021
Haberler Dünya
Avrupa Parlamentosu’ndan Valneva’yla aşı müzakeresi

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Gallina, “Valneva için bu hafta bir ihale prosedürü başlatmayı planlıyoruz” dedi.

Gallina, AB'nin ABD’li Novavax laboratuvarı ile de görüştüğünü belirterek, “Novavax dozlarını almayı umuyoruz” dedi. Novavax’tan 200 milyon doza kadar sipariş için ön görüşmeler 17 Aralık’ta tamamlanmıştı.

Avrupa Komisyonu aşı üreticileriyle müzakerelerine devam ediyor. Avrupa Komisyonu halihazırda Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sanofi, GSK ve CureVac ile yaklaşık 2.3 milyar doz aşı rezerve etti.

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