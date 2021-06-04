Avrupa ülkelerinde ‘casus’ krizi büyüyor

Norveç, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) elektronik gözetim ağları aracılığıyla İsveç, Norveç, Almanya ve Fransa liderleri ve parlamenterlerini dinlediğine ilişkin iddialar üzerine ABD'nin Oslo Büyükelçisini çağırdı.

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, “Savunma Bakanlığı, bugün ABD'nin Oslo Büyükelçisi ile bir toplantı yaptı ve bu toplantıda, müttefiklere karşı casusluk yapmanın kabul edilemez ve gereksiz olduğunu açıkça belirtti” dedi.

Norveç medyasında yer alan habere göre, Norveç Başbakanı Erna Solberg de casusluk iddiaları ile ilgili Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştü.

Bir Danimarka televizyon programına göre, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ülkenin elektronik gözetim ağlarını kullanarak Avrupalı lider ve parlamenterleri gözetledi.

Danimarka istihbarat raporu, denizaltı telekomünikasyon kablo dinleme sistemlerini kullanarak 2012 ile 2014 yılları arasında gizli dinleme ve bilgi alımından bahsediyor. Rapora göre, NSA, Avrupalı liderlerin mesajlarını, telefon görüşmelerini ve aramalarını, ve internet trafiğine erişebildi.

CASUSLUK İDDİALARI

Danimarka Yayın Kurumu (DR) tarafından yayınlanan raporda, 2012-2014 yılları arasında Merkel'in yanı sıra çeşitli denizaltı kabloları ile ülkelerin iletişim sistemlerine erişilerek İsveç, Norveç ve Fransa’nın üst düzey siyasilerin telefonlarının dinlendiği kaydedilmişti.

Danimarka Yayın Kurumunun gizli bilgilere erişimi olduğu söylenen 9 kaynakla görüştüğü ifade edilmiş, Merkel'in yanı sıra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve dönemin muhalif lideri Peer Steinbrück'ün de dinlendiği kaydedilmişti.

Yaşananlardan daha önce haberi olduğu ifade edilen Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen ise, “Müttefiklerin sistematik olarak dinlenmesi kabul edilemez” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel konuyla ilgili ABD’den açıklama beklediğini söylemişti.