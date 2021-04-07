Avrupa’da AstraZeneca kaosu… Aşıları karıştırmayı planlıyorlar

Corona virüsü hızla can almaya devam ederken, dünya aşılama kampanyalarıyla salgından kurtulmanın yollarını arıyor. Ancak aşılarda yeterli doz üretimi bir kenara dursun, yan etkilerle ilgili de sorunlar bitmek bilmiyor.

Aşı çalışmalarının başında en önde gösterilen Oxford ve AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği aşı, son ayların en tartışmalı konusu haline geldi. Serebral venöz sinus trombozu (beyin damarlarında kan pıhtılaşması) neticesinde ölümlere yol açtığı iddia edilen aşı, Avrupa’da pek çok ülkede özellikle de genç yetişkinlerde durduruldu.

Aşıya onay veren Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, İngiltere ve Almanya’dan gelen son ölüm haberlerinin ardından pes etti. EMA’nın aşı bölümünün başındaki isim Marco Cavaleri, “Aşıyla meydana gelen olaylar arasında açık bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen söz konusu reaksiyona yol açan şeyin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz” deyince Avrupa’da bir kaos ortamı hakim oldu.

9.2 MİLYON KİŞİYE YAPILDI



Şimdiye dek 9.2 milyon kişi Avrupa’da AstraZeneca aşısı olurken, ikinci dozu olmayan kişilerin akıbeti merak konusu. Reuters’ın haberine göre, EMA’nın soruşturması sonuçlanmadan ikinci doz AstraZeneca aşısı yapmak istemeyen pek çok Avrupalı ülke, aşıları karıştırma yöntemine gitmeyi değerlendiriyor.

ETKİLERİ HENÜZ BİLİNMİYOR



İlk ve ikinci dozu farklı aşılarla tamamlamak anlamına gelen bu yöntemin etkileri henüz kanıtlanmış değil. Rus aşısı Sputnik V ile AstraZeneca aşısının bu yönde bir çalışma girişimi olsa da, geniş çaplı denemelerin bulunmaması, farklı dozlarla tamamlanan aşılamanın corona virüsüne karşı koruyuculuk etkisinde soru işaretleri doğuruyor. Farklı aşıların karıştırılmasının yan etkilere yol açıp açmayacağı da bir başka düşündürücü etken.

ALMANYA ÖNERDİ, NORVEÇ KARARSIZ



Almanya, 1 Nisan itibarıyla ilk dozu AstraZeneca aşısı olan 60 yaş altındaki kişileri farklı bir aşıyla ikinci doza yönlendiren ilk ülke oldu. Norveç, AstraZeneca aşısıyla mı yoksa farklı bir aşıyla mı devam edileceğine 15 Nisan’da karar verecek. İngiltere’de yılbaşından önce yapılan açıklamalarda aşıların karıştırılmasına izin verileceği söylense de, henüz atılmış bir adım yok. Fransa’da ise AstraZeneca aşısı yalnızca 55 yaş ve üstündeki kişilerde uygulanmaya devam ediyor.

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