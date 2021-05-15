Avrupa’da binlerce kişi Filistin için toplanıyor

Gazze'ye yönelik saldırıları devam İsrail çeşitli ülkelerde protesto ediliyor. Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce kişi İsrail saldırılarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in daha önce yapılan benzer bir gösteriyi işaret ederek gösteriye izin vermemesine rağmen toplanan kalabalığa karşı önlem alan Paris polisi, gösterinin gerçekleştirileceği güzergah üzerinde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Engellere rağmen toplanan kalabalık İsrail karşıtı ve “Filistin için adalet istiyoruz” , “Kahrolsun katil İsrail”, “İşbirlikçi Macron” sloganları attılar.

İNGİLTERE’DE DE PROTESTO EDİLDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail'in başta Gazze ve Kudüs'te olmak üzere Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için sokaklara döküldü.

Kentte bulunan İsrail konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, İsrail karşıtı sloganlar attı. Filistin'e olan desteğin teyit edildiği gösterilerde, bir protestocu İsrail konsolosluğu yakınlarında bulunan bir otelin bahçesindeki İngiltere bayrağını indirerek, yerine Filistin bayrağı astı.

İlginizi Çekebilir Almanya'da polisten akılalmaz gösteri izni



İlginizi Çekebilir İsrail'in gece boyu vurduğu Gazze'de yıkımın boyutu gün doğunca ortaya çıktı