Avrupa’da corona aşısı heyecanı: Ankara virüsü ile üretilecek

Avrupa Birliği ve İsviçre, tek doz uygulanan, zayıflatılmış grip mikrobundan üretilmiş Johnson & Johnson’ın vektör aşısını onayladı. AB ile İsviçre ilk siparişlerini verirken, Johnson & Johnson aşısının üretimini, zayıflatılmış Ankara virüsü ile corona virüsü çalışan IDT Biologika sürdürecek. Aşının üretimi ise Dessau'daki tesislerde yapılacak.

Atatürk'ün kurduğu Hıfzısıhha Ensitütüsü'nün çiçek hastalığına karşı geliştirdiği “Zayıflatılmış Ankara Virüsü” ile corona'ya karşı çalışan firma, böylece Johnson & Johnson'ın, “Zayıflatılmış İnsan Grip Virüsü”nden ürettiği corona aşısının merkezi oldu.

mRNA aşıları gibi, insan DNA'sını etkilemeyecek aşı, tek dozda yüzde 90 koruma sağlıyor ve saklaması da kolay.

AB içinde onaylanmış 4. aşı olan Johnson & Johnson'un özellikleri şöyle;

KLASİK AŞI: Zayıflatılmış mikroptan üretildiği için bilinen ve klasik aşı. İnsanlardaki grip virüsünden geliştirildi ve Sars CoV-2'nin etkilediği, yağ moleküllerini koruyor, mRNA aşıları ile aynı etkiye sahip. Aşılanan kişilerde Covid-19’a karşı dirençli proteinler oluşturuyor ve onlara savaşmayı öğretiyor. Vücut bağışıklık tepkisi geliştiriyor.

KORUMA ŞEKLİ: Aşı yapıldıktan sonra yüzde, hafif veya orta şiddette semptom gösterenlerde yüzde 66 koruma sağlıyor ve semptomları ağır geçirenlerde koruma oranı yüzde 85'i buluyor. Süre geçtikçe koruma oranı yüzde 90'ı aşıyor ve hastaneye yatışları yüzde 90 oranında engelliyor. 18-55 yaş aralığında aşılananlarda tek dozda yüzde 90 koruma çıktı.



MUTASYONLARA KARŞI ETKİSİ: Johnson & Johnson, özellikle diğer aşıların henüz etkinliğinin tam bilinmediği Güney Afrika mutasyonu ile Brezilya mutasyonuna karşı da etkili. Diğer aşıların bunlara karşı etkisi henüz araştırıyor.



SAKLAMA VE KORUMA: Aşının nakliyesi, korunması ve saklanması da bir sorun. Johnson & Johnson, 2 ile 8 derece arasında aylarca sorunsuz saklanabiliyor. Aynı derecede nakledilebiliyor. Pfizer/BioNTech'te bunun için eksi 75 derece gerekiyor. Moderna için eksi 20 derecelik koruma lazım.



ALMANYA 36 MİLYON ALDI: Almanya, diğer aşıların yanı sıra, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayladığı Johnson & Johnson'dan 36.7 milyon doz aldı. İsviçre onay kurumu SwissMedic de bu aşıyı dün onayladı ve onlar da sipariş verdi. Şirketin merkezi Bern'de bulunuyor ancak İsviçre siparişte gecikti ve Mayıs sonunda ancak alabilecek.

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