Avrupa’da corona virüsü aşısı pasaportu şaşkınlığı: 1450 TL’ye sahtesi çıktı

Avrupa’da Frankfurt, Bonn, Augsburg ve Frankenthal Aşı Merkezleri'nden alınmış gibi gösterilen “sahte aşı pasaportları” ortaya çıktı. Gerçeğinden ayırt edilemeyen, orijinal numarası olan ve üzerinde de, Pfizer/BioNTech aşısının numarası bulunan “Aşı Pasaportları”nın sosyal medya aracılığıyla satıldığı tespit edildi.

Aşı pasaportu ticareti yapanlar, “Aşı olmak istemeyen ama seyahat serbestisinden yararlanmak isteyen” yüzlerce kişiye bu pasaportları, tanesi 150 Euro'dan (yaklaşık 1450 TL) satmaya başladı. 10'dan fazla alana ise indirim yapılıyor ve tanesi 125 Euro'ya (yaklaşık 1200 TL) veriliyor. Çift olarak alanlar ise iki aşı pasaportuna 200 Euro (1932 TL) ödüyor.

KART ORİJİNAL, MÜHÜR VAR

Almanya'nın her yerinden binlerce talep alan ve Telegram aracılığıyla bunu satanlara karşı polis araştırma başlattı. Aşı kartlarından birine ulaşan yetkililer bunda, “Aşı Merkezi, Frankfurt. Ludwig-Erhard Anlage 1” yazdığını ve orijinal kart olduğunu tespit etti.

Konuyu ayrıntılı şekilde inceleyen Report Mainz, Frankfurt Aşı Merkezi müdürü ile görüştü ve bunların nasıl dışarı sızabildiğini sordu.

Sistemin her doktorun özel bir numarasını taşıyan damgası olduğunu, ancak bunu dışarıda kullanamayacağını belirten merkez yetkilileri, şimdi hem kartların nasıl dışarı çıkarıldığını, hem mührün nasıl vurulduğunu, hem de özel “BioNTech aşı numaralarının” nasıl yapıştırıldığını araştırıyor.

AB AŞI PASAPORTU ÖNCESİ ŞOK

Almanya'da Aşı Kartları ya da pasaportları ücretsiz veriliyor ama bu imzasız ve mühürsüz üstelik aşı bilgisi de bulunmuyor.

1 Haziran'dan itibaren, AB Aşı Pasaportu'na geçilecek. Böyle olunca, Alman aşı kartlarındaki aşı bilgileri de, bu merkezi sisteme girecek. O zamana kadar sahte aşı kartını alanlar aşı yaptırmadan sisteme girebilecek. Almanya, şimdi bu sahtekarlığın önüne geçmek için çalışmalar sürdürüyor. Sosyal medya dolandırıcıları her yerde aranıyor.

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