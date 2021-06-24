Avrupa’da delta varyantı alarmı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, corona virüsün bulaşıcılığı daha yüksek olan delta varyantının yayılmasını engellemek için Avrupa Birliği’nin (AB) seyahat kuralları konusunda ortak bir yaklaşıma ihtiyacının olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB üye devletlerinin Delta varyantı konusunda son derece dikkatli olmasını ve AB dışından gelen turistlerin girişine izin verilmesi konusunda daha koordineli olunmasını talep etti.

Her iki lider de bu açıklamaları Brüksel’deki AB Zirvesi öncesinde yaptı.

Merkel, “Delta varyantı konusunda bariz şekilde endişeliyiz” diyerek, “bilhassa virüs varyantının yoğun olduğu bölgelerden yapılan girişler konusunda daha koordineli bir yaklaşım için lobi yapacağım” diye belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, corona virüsün bulaşıcılığı daha yüksek Delta ve Delta Plus varyantları ilk kez Hindistan’da ortaya çıktıktan sonra küresel olarak en baskın corona virüs türü haline geldi. Delta varyantı corona virüsü önleme amaçlı kısmi seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Macron da “Hepimiz dikkatli olmalıyız çünkü hakkında çok fazla konuşulan ve diğer varyantlardan çok daha hızlı yayılıp, aşı olmamış ya da yalnızca tek doz aşı olmuş kişileri etkileyen Delta varyantı geliyor” dedi.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in İsrail’deki bir yetkilisi ise Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının Delta varyantına karşı yüksek derecede etkili olduğunu açıkladı.

Pfizer’in İsrail’deki medikal yetkilisi Alon Rappaport, “Laboratuvarda yaptığımız araştırmalardan ve Delta’nın yaygın corona virüs türü olarak İngiliz varyantının yerini aldığı yerlerden elde edilen verilere dayanarak bugün sahip olduğumuz veriler aşımızın corona virüs hastalığını önlemede yaklaşık %90 etkili olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

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