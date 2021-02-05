Avrupa’da nüfusa oranla corona kaynaklı en fazla can kaybı Belçika’da

Dünya genelinde etkili olan corona virüsü salgınında Avrupa ülkeleri büyük bir sınavdan geçiyor. Ekonomik anlamda örnek gösterilen Almanya gibi ülkeler salgının birinci ve ikinci dalgasında büyük kayıplar verdi. Salgınla mücadelede zorlanan Avrupa ülkelerinden bazıları çareyi kapanmada ve zorunlu maske kullanımını kamusal alanlara getirmekte buldu.

Zaman zaman salgını yönetmekte başarısız olmakla suçlanan ve hastanelerin doluluk oranlarının her geçen gün arttığı Avrupa’da toplam vaka sayısı 33 milyon 534 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 741 bine yaklaştı. Avrupa'da en fazla vaka sayısına sahip ülke İngiltere olurken, nüfusa oranla en fazla can kaybı ise Belçika'da kaydedildi. Belçika’da virüse yakalanan 1 milyon kişiden bin 861'i hayatını kaybetti.

EN FAZLA AKTİF VAKA FRANSA’DA



2 milyon 968 bin 184 aktif vaka sayısıyla Avrupa'da en fazla aktif vaka sayısına sahip ülke Fransa oldu. Fransa'da 3 bin 277'si ağır 3 milyon 310 bin 71 vaka bulunurken, can kaybı 77 bin 995'e ulaştı. Ülkede ölüm oranının 1 milyon kişide bin 158 olduğu açıklandı.

83 milyon 944 bin 131 nüfusla Avrupa'nın en kalabalık ülkesi olan Almanya'da vaka sayısı 2 milyon 265 bin 536'ya yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 634'e ulaştı. Ülkede ölüm oranının 1 milyon kişide 731,2 olduğu açıklandı.

EN ÇOK İYİLEŞEN İTALYA’DA



Avrupa'da en yüksek vaka sayısına sahip İngiltere'de vaka sayısı 3 milyon 903 bin 706'ya, can kaybı ise 110 bin 462'ye yükseldi. Avrupa genelinde nüfusa oranla en fazla ölümün olduğu Belçika’yı İngiltere takip etti. Ülkede ölüm oranı 1 milyon kişide bin 661 oldu.

Avrupa'da en fazla iyileşen hasta sayısına sahip İtalya'da ise 2 milyon 76 bin 928 kişi iyileşti. Ülkede vaka sayısı 2 milyon 597 bin 446'ya yükselirken, 90 bin 241 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede ölüm oranı 1 milyon kişide bin 493 olarak açıklandı.