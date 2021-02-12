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Avrupa’da panik: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist gözaltına alındı

Avrupa, haftanın son iş gününde büyük bir operasyonla çalkalandı... Danimarka'da IŞİD mensubu olduğu tahmin edilen 13 terörist gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Danimarka veya Almanya'da terör saldırısı hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:26, 12/02/2021
Haberler Dünya
Avrupa’da panik: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist gözaltına alındı

Danimarka polisi bu hafta içerisinde 13 teröristin gözaltına alındığını duyururken Alman polisi de aynı grup içerisindeki bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Danimarka İstihbarat Servisi’nin başındaki isim Flemming Dreyer düzenlediği basın toplantısında, “Bu insanların radikal İslamcı olduğunu düşünüyoruz. Baskında, bomba yapımında kullanılacak malzemeler ve içerikler ele geçirildi” dedi.

Saldırganların ya Danimarka’da ya da Almanya’da terör saldırısı düzenleme hazırlığı içerisinde olduğunu düşündüklerini söyleyen Dreyer, Dan ve Alman birimlerim ortak operasyonu sonucunda gözaltıların gerçekleştiğini dile getirdi.

Gözaltına alınan kişilerin Almanya ya da Danimarka’da terör saldırısı hazırlığı içerisinde olduğu kaydedildi.

İNTERNET ALIŞVERİŞİ ELE VERDİ

Dreyer, IŞİD bayrağı ile tüfek, patlayıcı ve mühimmatların da baskın sırasında ele geçirildiğini açıkladı. Danimarka’da gözaltına alınanlardan 7’sinin yasa dışı patlayıcı madde ve silah bulundurmaktan ve yardım etmekten gözaltına alındığı belirtilirken diğer isimler hakkında bir açıklama yapılmadı.

Alman Der Spiegel dergisi ise 3 Suriyeli kardeşin gözaltına alınanlar arasında olduğunu duyururken Alman yetkililerin 5 kilogram sülfür ve 5 kilogram alüminyum tozu satın alınmasının ardından harekete geçtiğini yazdı.

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Almanya Avrupa bomba Danimarka Der Spiegel IŞİD İslamcı saldırı Terör terörist
Yayınlanma Tarihi:15:21,