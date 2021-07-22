Avrupa’da sel felaketleri daha çok artacak

Geçen hafta başta Almanya olmak üzere Hollanda ve bölgedeki diğer ülkeleri etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor…

Yetkililer yüzlerce insanın öldüğü sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken bilim insanları korkutucu bir öngörüyü de kamuoyu ile paylaştı.

Bilim insanları gelişmiş bilgisayar modellemeleri aracılığıyla bu tür sel felaketlerinin çok daha yaygın ve şiddetli yaşanacağını duyurdu.

Yapılan araştırma ve analizlere göre Almanya’da 2100 yılında bu tür sel felaketlerinin 14 kat daha sık yaşanacağı açıklandı. Fırtınaların çok daha yavaş ilerleyeceğini ve bu sebeple çok ağır hasarlara sebebiyet veren sel felaketlerinin yaşanacağı kaydedildi.

Newcastle Üniversitesi’nde yapılan araştırmayı değerlendiren bilim insanları, “Yaptığımız simülasyon ve analizlere göre bunun çok daha kötüsü yaşanabilir” açıklamasını yaptı. Hava sistemlerinin yavaşlamasının esas nedeni olarak Antarktika’daki ısınmayı gösteren bilim insanları iklim krizi sebebiyle aşırı yağışların meydana gelebileceğinin altını çizdi.

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