Avrupa’da Sırbistan’ın aşı kampanyası konuşuluyor

Sırbistan dünyada nüfusuna oranla en fazla aşı yapılan ülkelerden biri. 9 Şubat itibarıyla Sırbistan’da her 100 kişiden sekizine aşı yapıldı.

BBC’ye konuşan Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, “Aşı isterse AB’den, isterse ABD’den, isterse de Çin’den gelsin, güvenli olduğu sürece menşeini umursamadan mümkün olduğunca kısa sürede satın alıyoruz. Bizim için aşı, jeopolitik bir mesele değil. Tamamen sağlıkla ilgili bir mesele” dedi.

Diğer Balkan ülkeleri umutlarını AB’ye ya da uluslararası Covax planına bağlarken, Sırbistan 15 Şubat itibarıyla nüfusunun en az onda birini aşılamayı hedefliyor. Sırbistan aşı kampanyasında AB üyesi 27 ülkenin de önünde gidiyor. Yaklaşık Almanya, İspanya ve İtalya’nın iki, Hollanda’nın ise dört katı hızda aşılama yapıyor.

“AŞILARI AB’DEN ALAN SON ÜLKE OLMAYA MAHKUMUZ”

Başbakan Brnabic, corona virüsü söz konusu olduğunda jeopolitiğe yer olmadığı konusunda ısrarcı olsa da, şüphesiz ki Belgrad yönetiminin Pekin ve Moskova ile olan sıcak ilişkileri de, AB ülkelerinin kıskanabileceği miktarda aşıyı edinebilmesinde yardımcı oldu.

Pfizer’den bir milyon doz aşı almanın da kendisini aynı derecede mutlu edeceğini söyleyen Brnabic, “Dış politikamız işe yaradı. Zekice olduğunu düşünüyorum ve başardıklarımızdan dolayı da gurur duyuyorum” dedi.

Sırbistan’ın AB üyesi olmadığını hatırlatan Brnabic, “AB dayanışmasıyla, aşıları AB’den alan son ülke olmaya mahkumuz. Bu, AB üyesi olmamanın dezavantajı. Ancak hükümetimin stratejik odağı da AB üyeliği” diye konuştu.

Ancak kriz anında aşı tedariki için Brüksel’e güvenmemek Sırbistan için büyük bir nimet oldu. Kamu yönetimi pek de dinamik olmayan ülkede sürecin verimliliği herkesi şaşırttı.

“ORGANİZASYON DÜZEYİ BENİ ŞAŞIRTTI”

70 yaşındaki Slav Radonoviç, şaşkınlığını ifade ederek, “Emekli bir sağlık çalışanıyım ve ülkede sağlık sektörünün iyi olduğunu biliyorum ancak organizasyon düzeyi ve sağlık çalışanlarının başarısına şaşırdım” şeklinde konuştu.

Balkan ülkeleri, bıçak kemiğe dayanınca AB’nin çok da güvenilir bir ortak olmadığını daha önce de keşfetmişti.

Belgrad Güvenlik Politikaları Merkezi adlı düşünce kuruluşundan Vuk Vuksanovic, “AB’nin Sırbistan’a yönelik ciddi bir siyasi stratejisi yok” diyor.

AB ülkesi Macaristan da Çin ve Rus aşılarını tedarik ederek Sırbistan’ın açtığı yolu takip ediyor.

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