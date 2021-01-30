Avrupa’da şok… Ünlü parfümeri kapanıyor

Kapatma nedeniyle yaklaşık 2500 kişi işsiz kalacak. Kapanacak parfümeri şubelerinin bir çoğunun güney Avrupa'da olduğu ve Almanya'da ise 60 şubenin kapanacağı açıklandı. Douglas mağazaları, her iki nedenden dolayı yüzde 6.4 ciro kaybına uğradı ve 517 milyon Euro zarar etti. Ancak, internet satışları hızla arttı ve 2020 yılı içinde 1 milyar Euro'luk ciroyu aştı.

“ŞUBELER YAŞAMALI…”

Özellikle küçük kentlerdeki şubelerin kapanacağı, bir şehirde bir kaç tane varsa, en az birinin kapatılacağı belirtiliyor. Douglas, ileride tamamen online satışa geçip geçilmeyeceği yolundaki sorulara da, “Biz şubelerin olması gerektiğine inanıyoruz” cevabını verdi. Bazı şube çalışanlarına kapanma ile ilgili bilgi verildiği öğrenildi.