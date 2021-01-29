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Avrupa’da üretilen corona aşısına ihracat sınırlaması getirildi

Avrupa Birliği (AB), AstraZeneca’nın aşı tedarikinde kesintiye gideceğini açıklamasının ardından AB’de üretilen corona virüsü aşılarına yönelik ihracat sınırlaması getirildiğini doğruladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:31, 29/01/2021
Haberler Dünya
Avrupa’da üretilen corona aşısına ihracat sınırlaması getirildi

AB, İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca’nın Avrupa ülkelerine önceden planlanandan daha az corona virüsü aşısı teslim edeceğine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti.

Avrupa ülkelerine aşı tedarikinde yaşanan gecikme ve kısıtlamaların ciddi bir sorun haline gelmesi üzerine AB’ye aşı tedariki süreci çıkmaza girmişti.

AB ile AstraZeneca arasında aşı krizi devam ederken, AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, AB'de üretilen aşıların ihracatına yönelik kısıtlamalar getirilebileceğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu, AB'de üretilen corona virüsü aşılarına yönelik ihracat sınırlaması getirileceğini doğruladı.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “AB vatandaşlarının güvenliği bizim önceliğimiz. Şu an karşı karşıya olduğumuz zorluklar bize harekete geçmekten başka çare bırakmadı” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:20:28,