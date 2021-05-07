Avrupa’daki pahalı metropollerde emlak balonu şişiyor

Artık şehirler arası trafik daha az ve Avrupa'nın ışıltılı şehirlerinin merkezlerindeki lüks dairelerin bir çoğu boş. Metrekaresi 15 ile 45 Euro'ya kiralanan dairelerin bir çoğu boşalmış durumda. Dahası bunların satışı da düşüyor.

Uzmanlar, şu anda Avrupa'da bir emlak balonundan söz ediyor. Paris, Londra, Berlin, Münih, Frankfurt, Hamburg gibi kentlerin banliyölerine ve köylerine kiralıklarda ilgi var.

Şehir içlerine ilgi azalmış durumda, mobilyalı olarak bankacılar ya da ofis çalışanlarına kiralanan tek odalı dairelerin yüzde 60’dan fazlası boş.

YILLIK FAİZ YÜZDE 1'İN YARISI

Corona virüsü atlatılıp piyasa dengelenince, yıllık yüzde 1'in altında olan konut faizlerinin yeniden yükselişe geçeceği hesaplanıyor. Şu anda yılda, yüzde 0.3'e konut faizi teklif eden bankalar bile var.

Faizlerin artmasıyla birlikte emlak fiyatlarında bir düşüş beklenirken, dengeyi yurt dışından gelen göçmenlerin konut talebi ile yeni arz edilen lüks konutların satışları tutuyor. Emlak için kredi veren bankalar da, önümüzdeki yıllarda büyük bir durgunluk ve fiyat düşüşlerinden söz etmeye başladı.

Bu kentlerin tümünde hızlı bir yapılaşma da, emlak balonunun patlamasını tetikleyecek gibi görünürken, bir tek Köln'de daha az risk olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni ise orada konut arzının daha az olması.

İlginizi Çekebilir Estetik cerrahlar dünyaca ünlü 16 isimden oluşturdu: İşte 'mükemmel kadın'

İlginizi Çekebilir Emlak vergisinde cep yakacak öneri