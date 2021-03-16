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Avrupa’dan AstraZeneca aşısı açıklaması

Avrupa İlaç Ajansı son günlerde özellikle Avrupa ülkelerinde tartışma yaratan AstraZeneca aşısı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kurum, aşının yan etkisi ile ilgili perşembe günü nihai bir karar verileceğini belirtirken, "Aşının avantajları risklerinden çok daha büyük" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:24, 16/03/2021
HaberlerDünya
Avrupa’dan AstraZeneca aşısı açıklaması

Başta Danimarka olmak üzere birçok ülkede AstraZeneca’nın geliştirdiği corona virüsü aşısı olan insanların ölmesi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği ülkeleri adına açıklama yapan kapsamlı duyuruyu perşembe günü yapacaklarını açıklayan EMA, “Soruşturma ve inceleme devam ederken aşının faydalarının kanıtlandığı bir gerçek. Yan etki yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı çok fazla değil. Aşının faydaları risklerinden çok daha fazla” denildi.

EMA tarafından yapılan açıklamada, “Aşının kanda pıhtılaşmaya neden olduğuna dair bir sonuç yok” ifadesi kullanıldı. Yetkililer pıhtılaşmanın çok nadir görüldüğünü ve buna göre incelemelerin yapıldığını da vurguladı.

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Yayınlanma Tarihi:16:17,