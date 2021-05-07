Avrupa’dan dikkat çeken soruşturma: AstraZeneca aşısının yan etkisini inceliyorlar

Avrupa’da ilaç ve aşıların regülasyonunu inceleyen EMA, bir açıklama yaparak AstraZeneca’nın aşısını olanlarda yan etki olarak çok nadir görülen bir sinir hastalığını mercek altına aldıklarını duyurdu.

AstraZeneca’nın Covid-19 aşısının Guillain-Barre Sendromu olarak da bilinen GBS’ye sebep olduğuna dair iddiaları incelediğini duyuran EMA, verileri mercek altına aldı.

EMA, GBS’in corona virüsü aşısının olası bir yan etkisi olabileceğini açıklarken verileri incelediklerini açıkladı. Çok nadir görülen nörolojik bir rahatsızlık olan GBS, vücudun bağışıklık sisteminin sinir lifi üzerindeki koruyucu tabakaya saldırmasına sebep oluyor. Birçok vakada bu olay bakteri ya da virüs enfeksiyonuna sebebiyet veriyor.

Geçmişte 1976’da ABD’de yaşanan domuz gribi salgını ve 2009’da H1N1 salgınında da kullanılan aşılarda benzer bir yan etki görüldüğü açıklanmıştı.

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