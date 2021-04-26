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Avrupa’dan vicdansızlık: 130 göçmenin ölmesini izlemişler

Avrupa Birliği’ni kaçaklardan korumak için kurulan Frontex adlı birimin bir uçağının, 130 kişinin öldüğü batan kaçak teknesinin üzerinde olduğu ortaya çıktı. Uçağın, denizde can pazarını izlediği, kurtarma için alarm vermediği ve yardım istemediği belirtiliyor.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 10:04, 26/04/2021
HaberlerDünya
Avrupa’dan vicdansızlık: 130 göçmenin ölmesini izlemişler

Akdeniz’de 130 kaçağın can verdiği göçmen faciası Avrupa'yı sarstı… Sivil toplum kuruluşu Sea-Watch, teknenin battığı sırada bir Frontex uçağının üzerinde uçtuğunu, yardım için sinyal göndermediğini ve kimseyi de çağırmadığını açıkladı.

Avrupa Birliği tarafından 2004 yılında kurulan ve AB'nin sınırlarını “kaçak göçten” korumayı amaç eden Frontex bir Fransız tarafından yönetiliyor.

ALARM VERMEDİ, YARDIM ÇAĞIRMADI

Teknenin alabora olduğu an AB'nin bu kuruluşunun uçağının bölgede olduğu belirtilirken, olaydan ancak 10 saat sonra Ocean Viking adlı bir geminin bölgeye vardığı ve 10 kişiyi kurtardığı, bunun dışında 48 saat boyunda bir yardım gönderilmediği açıklandı. Bu gemiyi de Frontex göndermemiş ve kendi inisiyatifi ile bölgeye ulaşmış.

İtalya, Malta ve Libya'daki Frontex’in kılını ile kıpırdatmadığı da özellikle vurgulanıyor.

SUDA CAN PAZARINI İZLEDİLER

Libya'dan denize açılan teknelerden AB'nin, daha denize açılmadan haberi olduğunu, 2-3 dengeyi gördüklerini, baştan önleme yapılmadığı gibi, kalabalık grubu taşıyan teknenin batmasını, insanların su da can pazarını izledikleri belirtiliyor.

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili gençler, Frontex’in kahreden bu davranışına karşı eylem düzenliyor ve bisikletli eylemle bu davranış kınanıyor.

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