Avrupa’nın doğalgaz altyapısından metan gazı sızıyor

Kâr amacı gütmeyen Clean Air Task Force (CATF) adlı kuruluş 100,000 euro değerindeki kızılötesi kameraları kullanarak Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, İtalya, Polonya ve Romanya’daki 123 petrol ve gaz tesisinden atmosfere metan gazı sızdığını tespit etti.

Karbondioksitten (CO2) sonra iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden biri olan metan doğalgazın temel bileşenini oluşturuyor ve havadaki ilk 20 yılında karbondioksitten 80 kat daha güçlü sera etkisi yaratıyor.

AB’de henüz enerji sektörünün metan salımı hakkında bir sınırlayıcı bir düzenleme bulunmuyor. Yani CATF’ın araştırmasında yer alan petrol ve doğalgaz tesislerini işleten şirketler kanunları ihlal etmiş sayılmıyorlar.

Bazı üye ülkeler şirketlerden emisyonların bazılarını bildirmesini isterken küçük sızıntıları denetlemeye zorlayan kapsamlı bir kanun bulunmuyor, ancak bu durumun değişmesi bekleniyor.

AB bu yıl petrol ve gaz şirketlerini metan emisyonlarını kayıt altına almak ve yetkili kurumlara bildirmek zorunda bırakacak kanun tekliflerinde bulunacak. Kanunlar kapsamında şirketler sızıntıların tespiti ve onarımını da iyileştirmek zorunda olacak.

Enerji sektöründe metan kasıtlı ve kontrollü bir şekilde havaya salınırken bazen gaz depolama tankeri, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri, petrol ile gaz işleme sahaları ve boru hattı kompresörleri gibi sahalardan kaza sonucu atmosfere yayılıyor.

CATF, gözetleme yapmaya uygun olan yerlerden kızılötesi kamera ile çıplak gözle görülemeyecek metan gibi hidrokarbonları tespit etmek için yedi AB ülkesinde 200’den fazla sahayı inceledi.

Emisyonları filme alan CATF ekibinden James Turitto, “Bir kere gördükten sonra görmezden gelemezsiniz. Eğer dünyanın ısısının yalnızca 1.5 santigrat derece artması hedefine ulaşmamız için herhangi bir umudumuz olsun istiyorsak bu sızıntıları durdurmalıyız” dedi. (Reuters)