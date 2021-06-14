Avrupa’nın en büyük mülteci kampını kundaklayan dört Afgan’a hapis

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda 9 Eylül 2020 tarihinde Avrupa’nın en büyük göçmen kampı olarak bilinen Moria’da 12 bin kişi barınırken, Covid-19 tedbirleri sonrası yangınlar çıkmaya başladı. Yunan yetkililerin, sığınmacılar tarafından kasıtlı çıkarıldığına inanılan yangınlar sonrası çoğu Suriyeli, Afgan ve Iraklı mülteciler barınaksız kaldı.

KAMPIN TAMAMINI YAKTILAR

Yunanistan medyası habere geniş yer ayırdı. Yunan polisinin kampın tamamını yok olmasına neden olan yangınla ilgili yakaladığı 6 Afgan sığınmacı kundaklama suçlamasıyla yargılandı. Sanıklardan 2’si mart ayında 5’er yıl hapse mahkum edildi. Yargılanan 4 sığınmacıdan 3’ünün suçun işlendiği tarihte 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle çocuk mahkemesine sevk edilmesi istendi. Ancak sanık avukatlarının bu talebi kabul edilmedi ve 4 Afgan sanığa 10’ar yıl hapis cezası verildi.

3 BİN KİŞİLİK KAMPTA 12 BİN KİŞİ KALIYORDU

Avrupa ve Yunanistan’daki en büyük mülteci kampı olan ve kapasitesi sadece 3 bin civarında olan kampta yaklaşık 12 bin kişi sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veriyordu. Adadaki yangından etkilenen 408 refakatsiz mülteci çocuk, uçaklarla Yunanistan başkenti Atina yakınlarındaki kampa nakledilmişti. Mülteciler yangın sonrasında Midilli Adası'ndaki Kara Tepe'de kurulan yeni göçmen kampına yerleştirilmişti.