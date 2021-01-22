Avrupa’nın en çok arananlar listesindeydi… 12 yıl sonra yakalandı

İspanya polisi, ismi açıklanmayan 48 yaşındaki Fransa vatandaşının Fransız polisi ile ortak gerçekleştirilen operasyonda evine yapılan baskınla yakalandığını açıkladı.
Avrupa Polis Teşkilatı’nın en çok arananlar listesinde bulunan Fransa vatandaşının sahte İtalyan kimliği kullanarak İspanya'da saklandığının tespit edildiği duyurdu.
DNA SAYESİNDE BULUNDU
İspanya polisinin verdiği bilgiye göre, 2009 yılında yaşanan olayda, şahıs evine girdiği kadına içki verdikten sonra tecavüz etti. Kadının, saldırganı tespit edememesinin ardından, Fransa vatandaşının kimlik tespiti DNA'sının kadının evinde bulunmasıyla yapıldı.
Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2012 yılında yakalanan Fransız, kaçma girişiminin ardından hapishaneye gönderildi. 2013 yılında serbest bırakılan Fransız, 2016 yılında tecavüzden 10 yıllık hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. (İHA)