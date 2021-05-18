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Avrupa’ya mülteci akını: Yüzerek ulaşıyorlar

Avrupa'ya göçmen akını bitmek bilmiyor. Libya’dan, Cezayir’den veya diğer ülkelerden her gün yüzlerce kişi Akdeniz’i aşıp Avrupa’ya girmek isterken, Fas’ta daha ilginç şeyler oluyor.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 08:27, 18/05/2021
HaberlerDünya
Avrupa’ya mülteci akını: Yüzerek ulaşıyorlar

Pazartesi günü, sadece bir gün içinde 2700 Faslı, yüzerek İspanya topraklarına geçti. Avrupa ile Kuzey Afrika arasındaki tek kara sınırına sahip olan Ceuta bölgesine, karadan giremeyenler, denizden iki mile yakın yüzerek Ceuta'ya çıktı.

Bazı göçmenlerin de, med cezirden yararlanarak yürüyerek bu bölgeye geldiği belirtildi.

FAS, KAÇAĞI ÖNLEMİYOR

Faslı yetkililer ise kaçaklara engel olamadı. Bunun nedeni de, Fas hükümetine karşı savaşan bir milis liderinin Kuzey İspanya'da tedavi edilmesi. 85 bin nüfuslu Ceuta’nın bu kadar göçmeni ne yapacağını bilemiyor.

Gelenlerin çoğunu genç erkekler oluştursa da, aralarında yüzlerce kadın ve çocuk da bulunuyor. Geçen yıl göçmenlerin bazıları Fas’a iade edilmişti.

Bu yılın başından mart ayı sonuna kadar sadece 475 göçmen İspanya'ya ait bu bölgeye geçmişti. İki ülke arasındaki gerginlikten sonra göçmen sayısı hızla arttı.

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