Avrupa’ya yasa dışı göçmen ticareti yapan 3 Türk Yunanistan’da tutuklandı

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından protothema’nın bugün okuyucularına duyurduğu haberde yakalanan üç Türkün beş dil bildiği ve villada yapılan aramalarda yaklaşık 600 bin euro ele geçirildiği belirtildi.

Kişilerin telefonları ve dizüstü bilgisayarlarında yapılan incelemede yasa dışı göçlerle ilgili bilgilere ulaşıldığı, Yunanistan istihbaratının yaklaşık 6 ay süren takibi sonucunda yüzme havuzlu lüks villaya baskın yapıldığı açıklandı.

UÇAK BİLETİNDEN OTEL ORGANİZASYONUNA KADAR

Yunanistan'da zengin göçmenlere yönelik yaptıkları operasyonlarda Yunanistan'a giriş ve çıkışları organize ettikleri, sahte pasaporttan göçmenlerin uçak biletleri ile otel organizasyonlarına kadar her olayı organize ettikleri belirlenen kişilerle ilgili operasyonun sürdüğü açıklandı.