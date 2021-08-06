Avrupa’yı bekleyen tehlike: Yangınlardan sonra çok soğuklar gelecek

Körfez Akıntısı (Gulf Stream) son 1600 yılın en düşük seviyesinde olarak ölçüldü. Akıntı durursa, Avrupa hızlı bir şekilde soğur, ABD'nin doğu kıyılarında sular yükselir ve tropikal yağmur düzenleri bozulabilir.

SOZCU.COM.TR

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İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Körfez Akıntısı (Gulf Steam) seviyesindeki düşüş Avrupa’da tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Buna göre, Körfez Akıntısı (Gulf Stream) son 1600 yılın en düşük seviyesinde. Atlantik Meridyonel Devinim Dolaşımı (AMOC) bulguları, felakete yol açabilecek körfez akıntısının yok olmasının sanıldığının aksine yüzyıllar almayacağını ortaya koydu.

Kış mevsimleri çok daha sert geçecek

Akıntının durması, Avrupa'nın kış mevsimini çok daha sert geçirmesi, ABD'nin doğu kıyılarında su seviyelerinin hızlı bir yükselişi ve hayati öneme sahip tropikal yağmur düzenlerinin bozulması anlamına geliyor. Yeni araştırmalara göre akıntının kuvveti M.Ö 400'le karşılaştırıldığında yüzde 15 daha düşük. Bu sıradışı sapmanın sebebi ise büyük oranda insan kaynaklı küresel ısınma.

Atlantik Meridyonel Devinim Dolaşımı (AMOC), sıcak suyu Kuzey Kutbu'na doğru taşıyor. Kutup'ta soğuyan ve yoğunlaşarak derine inen su tekrar Güney'e doğru hareketine başlıyor. Fakat küresel ısınma suyun soğumasını engelliyor, Grönland ve Kuzey Kutbu'ndaki buzları eriterek bölgeyi düşük yoğunluklu tatlı suyla doldurarak akıntıyı güçsüzleştiriyor.

‘Sonuçları çok yıkıcı olabilir’

Son Buz Çağı'nda akıntıdaki değişim kış mevsiminde, 3 yıl gibi kısa bir sürede, 5-10C derecelik bir değişime ve Atlantik Okyanusu kıyılarında büyük etkilere sebep oldu. University of Madrid'den Alexander Robinson’a göre hızlı bir şekilde küresel ısınma durdurulmazsa akıntının daha da yavaşlaması bekleniyor. Robinson: “Daha önce bu seviyede görülmemiş bir değişimi yeni anlıyoruz ve bunun sonuçları çok yıkıcı olabilir” dedi.

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