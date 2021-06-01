Avustralya mahkemesinden örnek karar: Bakan karar alırken çocukları düşünmeli

Yeni Güney Galler eyaleti mahkemesi, Avustralya Çevre Bakanı’nın Avustralyalı çocukları iklim değişikliğinden kaynaklanan gelecekteki kişisel yaralanmalardan korumakla yükümlü olduğuna hükmetti. Ancak mahkeme yargıcı, ilgili Vickery kömür madeninin 100 milyon ton ek karbon emisyonuna sebep olacak genişletilme kararının geçerli olacağı belirtti.

Sekiz Avustralyalıdan oluşan bir grup genç, geçen yıl Çevre Bakanı Sussan Ley’in kömür madeni genişletme projesini onaylamasını önlemek için Melbourne kentinde bulunan federal mahkemeye başvurarak dava açtı.

“ÇOCUKLARA ÖZEN GÖSTERMELİ”

Dava yargıcı Mordecai Bromberg geçtiğimiz perşembe günü, Bakan Ley’in uzatmayı onaylama veya reddetme yetkisini kullanırken çocukların kişisel yaralanmasına neden olmamak için makul özen gösterme yükümlülüğü olduğuna hükmetti.

Yargıç Bromberg, Vickery madeninin küresel karbondioksit emisyonları ve ortalama sıcaklıklar üzerindeki etkisinin küçük ama ölçülebilir olduğunu söyleyerek “Benim değerlendirmeme göre (iklim değişikliği) risk gerçektir. Ancak uzak veya hayali değildir” ifadelerini kullandı. Yargıç, ihmal yasasının gelecekteki zararların öngörülebilirliğine odaklandığını ve Bakan Ley’in maden genişletmesinin karbon emisyonları ve iklim değişikliği üzerindeki sonuçlarını öngörebilmesi gerektiğini söyledi.

Yargıç Bromberg açıklamasında, ihmal yasasının, Bakanın çocuklara borçlu olduğu bir bakım görevine temel bir önkoşul oluşturduğunu ifade etti. Bromberg, ihmal hukukunun gelecekteki zararın öngörülebilirliğine ve zarara neden olan veya zarara katkıda bulunan kişi ile zarar görebilecek kişi arasındaki ilişkiye odaklandığı belirtti.