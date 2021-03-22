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Avustralya sele teslim: Binlerce kişi tahliye edildi

Avustralya'da yoğun yağışların sebep olduğu sel nedeniyle binlerce kişi evinden oldu. Acil durum ekipleri, 750 kurtarma operasyonu yaparken, aralarında bebeklerin de olduğu 9 kişi cankurtaran botuyla kurtarıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:03, 22/03/2021
HaberlerDünya
Avustralya sele teslim: Binlerce kişi tahliye edildi

Sele teslim olan Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletinde yaklaşık 18 bin kişi şiddetli selden dolayı evlerinden tahliye edildi.

Acil durum ekipleri, 750 kurtarma operasyonu düzenlerken aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi, cankurtaran botuyla selden kurtarıldı. Sydney yakınlarında genç bir çiftin evi sel sularına kapılıp sürüklenirken, komşuları tarafından görüntülendi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sel felaketi için ’50 yılda bir’ değerlendirmesi yaparken evlerini tahliye etmek zorunda kalan Avustralyalılar için fon teklif etti. Meteoroloji Bürosu, Batı Avustralya dışında her eyalet ve bölgede yaklaşık 10 milyon insanın sel felaketi tehdidi altında olduğunu belirtti.

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