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Avustralya’da askeri törende ‘twerk’ krizi

Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin yeni gemisi için düzenlenen törendeki dansçılar ortalığı birbirine kattı. Törende twerk yapan dansçıları eleştiren milletvekili Phillip Thompson, yaşananları rezalet olarak nitelendirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:09, 15/04/2021
HaberlerDünya

Avustralya’da Savunma Kuvvetleri’nde bağlı HMAS Supply savaş gemisi için düzenlenen tören ülkeyi karıştırdı. Geminin idaresinin Avustralya Savunma Kuvvetleri’ne (ADF) geçmesi üzerine yapılan törene ‘twerk’ yapan kadın dansçılar damga vurdu.

Töreni izleyen komutanların şaşkınlığını yüzlerine yansıdı.

Avustralya Genel Valisi David Hurley ve Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Angus Campbell’in de bulunduğu törende dansçılar tüm hünerlerini sergiledi. Daily Star’ın haberine göre Hurley ve Campbell’in, alışılmışın dışındaki bu törende rahatsızlıklarını açıkça belli ettiği vurgulandı.

Törendeki dansçılar.

ABC News’a konuşan Liberal Ulusal Parti milletvekili Phillip Thompson törenle ilgili adeta ateş püskdürdü. Yaşananların bir tür rezalet olduğunu söyleyen Thompson, “ADF’nin standartlarını düşünürsek bir gemi için yapılan törende beklentiler daha farklı oluyor. ADF Komutanı, Parlamento üyeleri, Avustralya Genel Valisi herkes orada. Böyle bir ortamda twerk yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum” dedi.

2018’de yapımı tamamlanarak suya indirilen geminin Avustralya’da insani yardım operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:06,