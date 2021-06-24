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Sezgin Baran Korkmaz’ı yakalayan Avusturya’dan açıklama: Türkiye’de durum vahim

Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklandığı Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz, Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurz, "Türkiye'de insan haklarının durumu vahim, buna müsaade edemeyiz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:11, 24/06/2021
HaberlerDünya
Sezgin Baran Korkmaz’ı yakalayan Avusturya’dan açıklama: Türkiye’de durum vahim

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da yakalanması, Türkiye’de olduğu kadar uluslararası kamuoyunda da son günlerin en sıcak gündem maddelerinden biri.

Kara para aklamak için komplo kurma, 10 adet para transferi sahtekarlığı ve resmi kovuşturmayı engelleme suçlamalarıyla hakkında ABD’de iddianame hazırlanan ve iadesi istenen Korkmaz’la ilgili Avusturya’dan sıcak bir açıklama geldi.

‘MÜLTECİLER KOMŞU ÜLKELERDE KALMALI’

Brüksel’deki AB zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Türkiye’deki insan hakları durumu vahim. Buna müsaade edemeyiz” ifadelerini kullandı.

AB ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasına da değinen Kurz, “Mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri desteklemeliyiz. Mültecilerin komşu ülkelerde kalmasını, Avrupa’ya gelmelerini önlemek istiyoruz” dedi.

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Avusturya Başbakan Sebastian Kurz Sezgin Baran Korkmaz Türkiye
Yayınlanma Tarihi:14:42,