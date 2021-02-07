Avusturya Rus ve Çin aşısı üretimine talip

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Rus aşısı “Sputnik V” ve Çin’de üretilen korona aşısının Avusturya’da üretilmesini istediklerini söyledi. Kurz, bir Alman gazetesine verdiği röportajda, iki aşının onaylanmasının ardından, “Avusturya kesinlikle Rusya veya Çin aşıları için uygun yerli şirketlerde üretim kapasiteleri sunmaya çalışacaktır” dedi.

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) da aşıların onayını incelemesi gerektiğini söyleyen Kurz, “Bu, kim tarafından geliştirilirse geliştirilsin, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ve güvenli aşı almakla ilgili bir konu, jeopolitik tabular olmamalı“ diye konuştu.

SPUTNİK İÇİN BAŞVURULMADI

EMA’ya göre, “Sputnik V”nin onayı için henüz resmi olarak başvuruda bulunulmadı. Geliştiriciler sadece ilaç ajansından bilimsel tavsiye talebi aldı. Ocak ayında bununla ilgili görüşmeler yapıldığı, ancak daha fazla adım atılmadığı belirtildi.

Bu arada, Sinopharm Çin aşısının da AB tarafından ne zaman onaylanacağının da belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Macaristan ise, Resmi izni beklemeden, hazırlığa hali hazırda acil durum onayı verdi ve beş milyon doz Rus aşısı sipariş etti.