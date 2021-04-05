Avusturya, Rusya’dan aşı almaya karar verdi

Twitter'dan konuya ilişkin bilgiyi veren Kurz, Rusya ile yapılan bağlantıda sona gelindiğini ve bir hafta içinde kesin sonucun alınacağını belirtti.

Anlaşmaya göre, Avusturya'ya nisan ayında 200 bin doz, Mayıs ayında 500 bin doz ve Haziran ayında 300 bin doz aşı teslim edilecek.

BIONTECH'İ DİĞER ÜLKELERE VERDİ

Avusturya, öncelikle aşılamayı bitirip turizmi tamamen açmayı istiyor ve BioNTech aşısının diğer ülkelere öncelikli dağıtımına da karşı çıkmıştı.

Almanya, 500 bin aşıdan feragat etmiş ve bunların Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, Letonya ve Slovakya'ya verilmesini kararlaştırmıştı. AB'nin diğer ülkeleriyle birlikte bu ülkeler lehine 2.8 milyon aşı teslimatından vazgeçilmişti. Bu da, başta Almanya olmak üzere bir çok ülkede aşılamanın gecikmesine neden oldu.

AB'nin hazırladığı Aşı Pasaportu'na, isteyen AB ülkesi, AB'de onaylanmayan ancak yaptırdığı aşıyı da işleyebilecek. Avrupa İlaç Ajansı EMA ise henüz Rus aşısı ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

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