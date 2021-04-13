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Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde istifa etti

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:55, 13/04/2021
HaberlerDünya
Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde istifa etti

Avusturya hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle Covid-19 sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.

İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra Covid-19 salgını ile mücadele etmek zorunda kaldı.