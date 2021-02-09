Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Avusturya’da corona yasakları açıldı: Halk kuyruk oldu

Avrupa'nın küçük ülkesi Avusturya, her iki corona virüsü dalgasından da ağır darbe almasına rağmen bu hafta başından itibaren corona önlemlerini gevşetti. Viyana’nın alışveriş caddeleri tıklım tıklım doldu.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 09:53, 09/02/2021
Haberler Dünya
Avusturya’da corona yasakları açıldı: Halk kuyruk oldu

424 binden fazla vakanın tespit edildiği Avusturya’da mağazalar, okullar, kuaförler yeniden açıldı. FFP2 tipi maske takma şartı getirilirken hijyen ve mesafe kuralları yine geçerli.

Özellikle kuaför, güzellik salonları, masaj salonlarına girmek isteyenler en geç 48 saatlik negatif test sonucu getirmek zorunda. Müzeler, kütüphaneler ve hayvanat bahçeleri de açıldı.

Oteller ve gastronomi ise bu ayın sonuna kadar kapalı kalacak. Aile ziyaretleri ise, iki aileden dört kişi ile sınırlı.

Kuaförlerin açılmasıyla Viyanalılar adeta sıraya girdi.

MAĞAZA ÖNÜNDE YIĞILMA

Yasakların gevşetilmesinin ardından ise, mağazalar ve çeşitli dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Kuaföre ya da masaj salonlarına gitmek isteyenler de, test sonucu almak için test merkezleri önünde yığıldı. Bu noktalarda mesafe kurallarına pek de uyulmadığı görüldü.

Ama Viyanalıların hemen hemen tümü FFP2 tipi maske takıyordu.

Açılımın yanında bazı önlemler de sürüyor. Sınırlarda kontroller sıklaştırıldı. Negatif test soruluyor. Ülkenin Tirol bölgesi için de seyahat uyarısı konuldu.

İlginizi ÇekebilirPortekiz'den corona aşısı kararı: 65 yaş üstüne yokPortekiz'den corona aşısı kararı: 65 yaş üstüne yok
Yayınlanma Tarihi:09:51,