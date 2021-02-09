Avusturya’da corona yasakları açıldı: Halk kuyruk oldu

424 binden fazla vakanın tespit edildiği Avusturya’da mağazalar, okullar, kuaförler yeniden açıldı. FFP2 tipi maske takma şartı getirilirken hijyen ve mesafe kuralları yine geçerli.

Özellikle kuaför, güzellik salonları, masaj salonlarına girmek isteyenler en geç 48 saatlik negatif test sonucu getirmek zorunda. Müzeler, kütüphaneler ve hayvanat bahçeleri de açıldı.

Oteller ve gastronomi ise bu ayın sonuna kadar kapalı kalacak. Aile ziyaretleri ise, iki aileden dört kişi ile sınırlı.

MAĞAZA ÖNÜNDE YIĞILMA

Yasakların gevşetilmesinin ardından ise, mağazalar ve çeşitli dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Kuaföre ya da masaj salonlarına gitmek isteyenler de, test sonucu almak için test merkezleri önünde yığıldı. Bu noktalarda mesafe kurallarına pek de uyulmadığı görüldü.

Ama Viyanalıların hemen hemen tümü FFP2 tipi maske takıyordu.

Açılımın yanında bazı önlemler de sürüyor. Sınırlarda kontroller sıklaştırıldı. Negatif test soruluyor. Ülkenin Tirol bölgesi için de seyahat uyarısı konuldu.