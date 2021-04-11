Avusturya’da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Corona virüsü ile mücadele kapsamında aralarında Avusturya'nın da bulunduğu çok sayıda ülke salgına karşı kısıtlamalar uygulamaya devam ederken, ülkenin başkenti Viyana'da uzun zamandır devam eden Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi.

“AŞI SOYKIRIMI DURDURULSUN”

Başkentte bulunan ana tren istasyonu yakınlarındaki Schweizergarten parkında düzenlenen gösterilerde protestocular, ülkenin Başbakanı Sebastian Kurz'un “gitmesi gerektiği” yönünde sloganlar atarak, “Aşı soykırımı durdurulsun” ve “Diktatörlüğe hayır” yazılı pankartlarla yürüdü.

TANSİYON YÜKSELDİ

Kurz karşıtı sloganların atıldığı gösteride, yüzlerini kapatan protestocuların, polis tarafından kurulan barikatları aşmaya çalışması nedeniyle tansiyon yükseldi.

Polisin barikatları aşmak isteyenlere müdahalesi sonucu protestocular ve polis arasında arbede yaşandı. Göstericiler, polise cam şişe atarken, polis de protestoculara göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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