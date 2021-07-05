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Avusturya’da kritik gün! Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıkıyor

ABD ve Türkiye'nin "kara para aklama" suçu nedeniyle Avusturya'dan istediği Sezgin Baran Korkmaz, bu sabah Wels'te mahkemeye çıkarılacak. Wels Mahkemesi, Korkmaz hakkında tutukluluğunun devam edip etmeyeceğine ilişkin karar verecek. Tutukluluğa devam kararı çıkarsa eğer iade sürecine kadar Sezgin Baran Korkmaz cezaevinde kalacak.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 00:29, 05/07/2021
HaberlerDünya
Avusturya’da kritik gün! Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıkıyor

ABD’nin kara para soruşturması nedeniyle “yakalama” ve “iade” talebiyle tutuklanan, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz bu sabah hakim karşısına çıkıyor.

Mahkemede Korkmaz'ın, “ABD'nin iade talebi ve yakalama kararı ile ilgili” ifadesi alınacak. Bu duruşma, gözaltının devam edip etmeyeceğine ilişkin bir karar duruşması olacak. İade dosyası ise daha sonraki bir tarihte başka bir mahkemede görülecek.

Sezgin Baran Korkmaz’ın yargılanacağı Wels Mahkemesi / Foto: SÖZCÜ

TRT VE AA DA TAKİP EDECEK

Türkiye'nin de, aynı suçtan Avusturya'dan iadesini talep ettiği Sezgin Baran Korkmaz, dün akşam Wels Eyalet Mahkemesi'nin yanındaki tutukevine getirildi.

Sabah gerçekleşecek duruşmaya Türkiye'den de çok sayıda gazeteci katılacak. Viyana'daki ilk duruşmayı SÖZCÜ'den başka takip eden medya kuruluşu olmazken, bu sabahki duruşmayı takip edecekler arasında TRT ve Anadolu Ajansı da bulunuyor.

Sezgin Baran Korkmaz’ın bu geceyi geçireceği mahkemenin yanındaki cezaevi / Foto: SÖZCÜ

DURUŞMADA NELER OLACAK?

Sezgin Baran Korkmaz'ın Türk, Türk kökenli Avusturyalı ve Avusturyalı avukatları duruşmada hazır bulunacak. Avukatlar, Korkmaz'ın tahliyesini talep edecek. Avusturya'da bir suç işlememiş olan Korkmaz serbest bırakılıp bırakılmaması, Avusturya mahkemesinin “ABD'deki suçun ağırlığını nasıl gördüğünü” de belirleyecek.

Şu anda Korkmaz'ın ABD'ye mi yoksa Türkiye'ye mi gönderileceğine ilişkin bir karar verilmesi beklenmiyor. Avusturya'daki hukuki süreç devam ederse, bu kararın bir üst mahkeme olan Linz Mahkemesi'nce verileceği, yargılamanın oraya aktarılacağı belirtiliyor.

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Yayınlanma Tarihi:00:10,