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Avusturya’dan mülteci sorununa asker çözümü

Avusturya’da hükümet, düzensiz göçle mücadele kapsamında Macaristan, Slovakya ve Slovenya sınırlarına 400 asker daha gönderileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:38, 25/07/2021
HaberlerDünya
Avusturya’dan mülteci sorununa asker çözümü

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Savunma Bakanı Klaudia Tanner, düzenledikleri ortak basın toplantısında göç ve sınır güvenliğine dair açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği’nin (AB) göç düzenlemelerini eleştirerek konuşmasına başlayan Nehammer, söz konusu düzenlemelerin düzensiz göçmenlere karşı etkisiz olduğunu öne sürdü. Özellikle Avusturya-Macaristan sınırında düzensiz göçlerin arttığını belirten Nehammer, doğu sınırlarında görevlendirilen asker sayısının binden bin 400'e çıkartılacağını söyledi.

Savunma Bakanı Klaudia Tanner ise Macaristan sınırında bu yıl 200 insan kaçakçısı yakalandığını ve başta bu bölge olmak üzere Slovakya ve Slovenya sınırlarındaki asker sayısının gerekirse 2 bine kadar çıkartılabileceğini ifade etti.

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