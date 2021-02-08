Ayetullah Hamaney’den ABD Başkanı Biden’a yaptırım cevabı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasına cevap verdi. ABD sonrası için dönemin başladığını belirten Hamaney, İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönesine ilişkin, “Biz şartı belirledik ve bu şart geri alınmayacak” ifadesini kullandı.

Hamaney paylaşımında, “ABD, tüm yaptırımları kaldırmadan taahhütlerimize dönmeyeceğiz. Yaptırımlar kaldırılırsa biz de taahhütlerimizi uygularız” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, CBS kanalına verdiği röportajda Washington yönetiminin İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin, “Öncelikle İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması lazım. Bu gerçekleşmeden yaptırımlar kaldırılmayacak” açıklamasını yapmıştı. (İHA)

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